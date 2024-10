Tornano le domeniche ecologiche: chi può circolare e chi no (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il prossimo 20 ottobre sarà una nuova domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al Ravennatoday.it - Tornano le domeniche ecologiche: chi può circolare e chi no Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il prossimo 20 ottobre sarà una nuova domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al

Blocco del traffico a Roma - tornano le domeniche ecologiche : date e zone interessate - L’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha pianificato le date e le zone sottoposte al blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL Fascia verde. . FOTO: SHUTTERSTOCK The post Blocco del traffico a Roma, tornano le domeniche ecologiche: date e zone interessate appeared first on Funweek. (Funweek.it)

Tornano le domeniche ecologiche - Chi non ha i permessi e viola il blocco del traffico rischia multe fino a più di 600 euro. . A Bologna e Venezia si è già partiti, Roma si aggiungerà il 10 novembre. Le domeniche ecologiche sono un modo per ridurre l’inquinamento dell’aria, promuovere una mobilità sostenibile e riscoprire i centri storici delle città, permettendo ai cittadini di riappropriarsi delle strade. (Quotidiano.net)

Blocco del traffico a Roma - tornano le domeniche ecologiche : date e zone interessate - Le date ufficiali sono: 10 novembre 2024 1 dicembre 2024 26 gennaio 2025 16 febbraio 2025 23 marzo 2025 LEGGI ANCHE:–Il semaforo ‘da incubo’ degli automobilisti a Roma: circa 1200 multe al giorno Non sono stati ancora specificate le informazioni relative alla classe ambientale dei veicoli e le eventuali categorie interessate o esentate dai divieti. (Funweek.it)