Torna il maltempo su Bari e provincia: allerta per piogge e temporali

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per maltempo, su Bari e provincia, valida dalle 14 del 18 ottobre e per le successive 20 ore. Previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi

Torna il maltempo su Bari - la Protezione Civile : "Rischio pioggia da domani mattina" - La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per il rischio pioggia che scatterà dalle 8 di domani mattina, 3 ottobre, e durerà per le successive 12 ore. L'allerta meteo, classificata 'gialla', è estesa a tutto il territorio regionale. Torna il maltempo su Bari e provincia. . (Baritoday.it)

Torna il maltempo su Bari - la Protezione Civile : "Rischio pioggia nelle prossime ore" - In arrivo il maltempo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso una nuovo bollettino di allerta meteo per rischio temporali dalle 12 si oggi, 23 settembre, e per le successive 12 ore. Si prevedono precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con... (Baritoday.it)

Maltempo in arrivo su Bari - la Protezione Civile : "Rischio temporali fino a domani sera" - Una nuova ondata di maltempo è in arrivo su Bari. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio temporali dalle 20 di questa sera e per le successive 24 ore. L'allerta, classificata 'gialla', è estesa a tutto il territorio regionale. Secondo le indicazioni della... (Baritoday.it)