Tom Holland sul ritorno di Robert Downey Jr nel MCU: "Il segreto più difficile da mantenere!"

L'attore Tom Holland ha rivelato che era a conoscenza del ritorno di Robert Downey Jr nel MCU e ha fatto una fatica incredibile nel mantenere il segreto.

Tom Holland ha svelato che mantenere il segreto del ritorno di Robert Downey Jr nel MCU è stata una delle cose più difficili che ha fatto nella sua vita. La star, durante il podcast di Rich Roll, ha infatti svelato che è stata una delle poche persone a sapere della notizia prima che venisse annunciata al San Diego Comic-Con.

Il ritorno della star di Iron Man nel MCU

Robert Downey Jr. debutterà nel ruolo del villain in occasione del film Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, in arrivo nel 2026 nelle sale di tutto il mondo.

