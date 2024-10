Tentata rapina e aggressione ai danni di una persona con disabilità, arrestato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato arrestato dalla Polizia di Stato un 48enne, residente nel capoluogo, che nel pomeriggio di ieri si è reso responsabile di Tentata rapina aggravata ai danni di una persona disabile e di resistenza a pubblico ufficiale. Alle ore 16.00 circa nei pressi del Duomo, l’attenzione di un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, veniva attirata da un gruppo di ragazzi che stavano scappando dal parcheggio adiacente. Intervenuti sul posto, la pattuglia accertava che era in corso una violenta aggressione nei confronti di un uomo, con gravi problematiche fisiche e solito vivere di elemosina, da parte di un soggetto che pochi istanti prima, lo aveva strattonato e colpito con un pugno al volto, facendolo cadere a terra, per poi rovistare nel giubbino della vittima in cerca di soldi. Anteprima24.it - Tentata rapina e aggressione ai danni di una persona con disabilità, arrestato Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ statodalla Polizia di Stato un 48enne, residente nel capoluogo, che nel pomeriggio di ieri si è reso responsabile diaggravata aidi unadisabile e di resistenza a pubblico ufficiale. Alle ore 16.00 circa nei pressi del Duomo, l’attenzione di un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, veniva attirata da un gruppo di ragazzi che stavano scappando dal parcheggio adiacente. Intervenuti sul posto, la pattuglia accertava che era in corso una violentanei confronti di un uomo, con gravi problematiche fisiche e solito vivere di elemosina, da parte di un soggetto che pochi istanti prima, lo aveva strattonato e colpito con un pugno al volto, facendolo cadere a terra, per poi rovistare nel giubbino della vittima in cerca di soldi.

