Stellantis: Conte, 'Giorgetti in Parlamento nemmeno l'ha nominata' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Giorgetti in Parlamento non ha nominato Stellantis, ha detto che con questa legge di Bilancio gli operai devono essere felici. Credo che sia da irresponsabili offrire una illusione a chi è in cassa integrazione". Lo ha detto Giuseppe Conte a L'aria che tira. Liberoquotidiano.it - Stellantis: Conte, 'Giorgetti in Parlamento nemmeno l'ha nominata' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "innon ha nominato, ha detto che con questa legge di Bilancio gli operai devono essere felici. Credo che sia da irresponsabili offrire una illusione a chi è in cassa integrazione". Lo ha detto Giuseppea L'aria che tira.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis : Schlein - 'Elkann in Parlamento e azienda si confronti con sindacati' - Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Abbiamo già chiesto, con tutte le opposizioni, che Elkann sia udito in Parlamento e io stesso ho chiesto all'Ad di Stellantis che si confronti con i sindacati e i lavoratori, cosa che purtroppo è mancata sino ad ora". Lo ha detto Elly Schlein alla manifestazione su Stellantis. (Liberoquotidiano.it)

Audizione Stellantis - Conte : "Elkann ci metta la faccia e venga in Parlamento" - Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, lo dice ai giornalisti a Napoli, a margine di un evento allo Stadio Maradona. "Non possiamo pensare che un'industria, un asset strategico del Paese venga smantellato con grande indifferenza - conclude il leade M5s - perchè ogni giorno crescono gli operai messi in cassa integrazione a 1000 euro al mese, e nello stesso tempo i soci e i dividenti aumentano, ... (Liberoquotidiano.it)

Stellantis : Fratoianni - 'da Tavares no risposte - Elkann sia convocato in parlamento' - Se Tavares non ha le risposte che chiediamo, allora si convochi direttamente Elkann in Parlamento. . Adesso tocca a loro avere senso di responsabilità . Roma, 12 ott. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. Ma se un lavoratore sbagliasse così tanto sul suo posto di lavoro cosa accadrebbe?". "Hanno cancellato investimenti, annullato la ricerca, ma hanno preteso - prosegue il leader di SI - fondi ... (Liberoquotidiano.it)