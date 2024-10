Ultimora.news - Stefano De Martino riparte con Stasera Tutto e Possibile: data di inizio

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Dedal punto di vista della carriera sta vivendo un momento d'oro. Dopo il debutto sul primo canale di stato, alla guida di Affari Tuoi, per l'ex di Belen Rodriguez è in arrivo un'altra bella novità . A partire dal 2025, infatti, tornerà alla guida diè, il divertente show di Rai2 in grado di intrattenere il pubblico della rete nelle fredde serate invernali. In queste ore dal portale TVBlog.it sono state divulgate alcune informazioni in merito alladidel format, salvo variazioni dell'ultimo momento. Quando iniziaèconDeLa Rai ha scelto di puntare ancora una volta suDeper presentare il divertente show che vede comici e personaggi televisivi sfidarsi tra loro in divertenti giochi, con il mero tentativo di strappare una risata agli spettatori.