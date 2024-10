SIW e OTT insieme questo Weekend (Di venerdì 18 ottobre 2024) questo Weekend SIW e OTT saranno insieme in azione in Italia. La Federazione toscana e quella irlandese saranno infatti insieme per due show Sabato e Domenica al SIW Training Center di Cascina (PI): Sabato 19 Ottobre (inizio Ore 21) “SIW x OTT”; Domenica 20 Ottobre (Inizio Ore 17.30) “OTT Contenders” (show di chiusura del SIW/OTT Seminar) I biglietti per entrambi gli Show sono Online disponibili QUI. Zonawrestling.net - SIW e OTT insieme questo Weekend Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)SIW e OTT sarannoin azione in Italia. La Federazione toscana e quella irlandese saranno infattiper due show Sabato e Domenica al SIW Training Center di Cascina (PI): Sabato 19 Ottobre (inizio Ore 21) “SIW x OTT”; Domenica 20 Ottobre (Inizio Ore 17.30) “OTT Contenders” (show di chiusura del SIW/OTT Seminar) I biglietti per entrambi gli Show sono Online disponibili QUI.

