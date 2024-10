Sinner-Alcaraz, undicesimo atto: i precedenti e perché il Six Kings Slam non conterà per le statistiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il fuoriclasse altoatesino ha avuto la meglio sul russo Daniil Medvedev e sul serbo Novak Djokovic, mentre il fenomeno spagnolo ha regolato il danese Holger Rune e il connazionale Rafael Nadal. Si preannuncia grande spettacolo nell’atto conclusivo tra il numero 1 e 2 del mondo, che torneranno a fronteggiarsi a poche settimane di distanza dall’atto conclusivo del torneo ATP 500 di Shanghai, vinto dall’iberico al tie-break del terzo set. Carlos Alcaraz ha vinto i tre precedenti disputati quest’anno contro il tennista italiano: oltre alla già citata finale nella capitale cinese, infatti, si è imposto nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells e del Roland Garros. Oasport.it - Sinner-Alcaraz, undicesimo atto: i precedenti e perché il Six Kings Slam non conterà per le statistiche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jannike Carlossi affronteranno nella finale del Six, il torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il fuoriclasse altoatesino ha avuto la meglio sul russo Daniil Medvedev e sul serbo Novak Djokovic, mentre il fenomeno spagnolo ha regolato il danese Holger Rune e il connazionale Rafael Nadal. Si preannuncia grande spettacolo nell’conclusivo tra il numero 1 e 2 del mondo, che torneranno a fronteggiarsi a poche settimane di distanza dall’conclusivo del torneo ATP 500 di Shanghai, vinto dall’iberico al tie-break del terzo set. Carlosha vinto i tredisputati quest’anno contro il tennista italiano: oltre alla già citata finale nella capitale cinese, infatti, si è imposto nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells e del Roland Garros.

