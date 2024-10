Ilrestodelcarlino.it - Sgomberato il maxi bivacco. Identificati 22 ’accampati’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono arrivati presto, verso le otto di ieri mattina nell’area del parcheggio sotto il cavalcavia Cialdini, raggiungibile da via Razzaboni, con l’obiettivo di sgomberare e far ripulire la zona, gli agenti della polizia locale. L’operazione, condotta dagli operatori della Zona 2 coadiuvati da quelli del Quartiere 1, ha visto in azione, nella fase iniziale, tre pattuglie e un ufficiale. Hanno sorpreso e identificato 22 persone che dormivano, con le loro cose, tra le nicchie dei sostegni in cemento del cavalcavia: tutti adulti residenti a Modena, per lo più di nazionalità non italiana, già conosciuti dai Servizi sanitari che si occupano di tossicodipendenza, come dalla polizia locale; hanno tutti precedenti per reati di vario genere, soprattutto legati al consumo e spaccio di sostanze, oltre che per reati contro la persona e il patrimonio.