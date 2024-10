Liberoquotidiano.it - Serie A, quote OK per Inter e Juventus contro le romane Napoli in discesa a Empoli

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma e Lazio cercano il colpaccio e inseguono a 3,90. Conte prova ad approfittarne per scappare via in classifica Roma, 18 ottobre 2024 – Torna laA dopo la sosta per le nazionali e lo fa in grande stile, con un fine settimana ricco di appuntamenti intriganti. Domenica sera posticipo di prim'ordine con Roma-, test importante per entrambe le squadre. I nerazzurri dovranno confermareuna big i progressi fatti dopo il ko nel derby, mentre Juric, dopo il pari con polemiche di Monza, non può permettersi una sconfitta. Gli esperti di Planetwin365 vedono in vantaggio Inzaghi a 1,86, con il successo giallorosso, che manca in casa dal 2016, in lavagna a 3,90 e il pari a 3,75. Oltre la metà degli scommettitori (51%) punta sugli ospiti, mentre la vittoria della Roma è stata scelta dal 24% e il pareggio dal restante 25%.