“Secondo me, il vero esperto sotto al piumone è Alfonso Signorini. Io sono una signora”: a Beatrice Luzzi il Tapiro d’oro trapuntato di “Striscia la Notizia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri sera “Striscia la Notizia” ha mandato Valerio Staffelli a consegnare il primo Tapiro d’oro della carriera, per l’occasione “trapuntato”, a Beatrice Luzzi. Infatti durante la puntata di “Grande Fratello” dello scorso lunedì, Alfonso Signorini ha interpellato l’opinionista per chiederle un’opinione sul rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez, dicendole: “Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!”. Il riferimento è a quello che sarebbe accaduto sotto le coperte tra Luzzi e Giuseppe Garibaldi durante la scorsa edizione del reality, in cui i due erano concorrenti. L’inviato intercetta Luzzi che, scherzando, afferma: “Secondo me il vero esperto è lui. sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”. Ilfattoquotidiano.it - “Secondo me, il vero esperto sotto al piumone è Alfonso Signorini. Io sono una signora”: a Beatrice Luzzi il Tapiro d’oro trapuntato di “Striscia la Notizia” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri sera “la” ha mandato Valerio Staffelli a consegnare il primodella carriera, per l’occasione “”, a. Infatti durante la puntata di “Grande Fratello” dello scorso lunedì,ha interpellato l’opinionista per chiederle un’opinione sul rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez, dicendole: “Tu sei un’esperta di piumoni,!”. Il riferimento è a quello che sarebbe accadutole coperte trae Giuseppe Garibaldi durante la scorsa edizione del reality, in cui i due erano concorrenti. L’inviato intercettache, scherzando, afferma: “me ilè lui.sicura chel’ha fatto con leggerezza, però iounae c’erano anche i miei figli in studio”.

