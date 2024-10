Ryan Murphy ha contattato Taylor Swift: collaborazione in vista? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il produttore di American Horror Story potrebbe lavorare ad un nuovo progetto con la cantante. Ryan Murphy ha contattato in diverse occasioni Taylor Swift negli ultimi anni. Nel corso di una recente intervista, il capo di FX John Landgraf ha chiesto al produttore come sia stato lavorare con la star del football americano Travis Kelce. Nel corso della chiacchierata, Murphy ha fatto riferimento anche a Taylor Swift, compagna di Kelce dal 2023, che pare abbia contattato diverse volte in passato riguardo una possibile collaborazione in un progetto futuro. collaborazione in vista? "Ho parlato con il team di Taylor di varie cose negli anni, e tutto ciò che posso dire è che penso sia fantastica e Movieplayer.it - Ryan Murphy ha contattato Taylor Swift: collaborazione in vista? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il produttore di American Horror Story potrebbe lavorare ad un nuovo progetto con la cantante.hain diverse occasioninegli ultimi anni. Nel corso di una recente inter, il capo di FX John Landgraf ha chiesto al produttore come sia stato lavorare con la star del football americano Travis Kelce. Nel corso della chiacchierata,ha fatto riferimento anche a, compagna di Kelce dal 2023, che pare abbiadiverse volte in passato riguardo una possibilein un progetto futuro.in? "Ho parlato con il team didi varie cose negli anni, e tutto ciò che posso dire è che penso sia fantastica e

