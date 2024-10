Rissa in via Petrarca, in 3 finiscono ai domiciliari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAlle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone e della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a carico di altre 6 persone, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura della Repubblica di Taranto, perché presunti responsabili della Rissa avvenuta lo scorso 30 marzo nella centralissima Via Petrarca. Tarantinitime.it - Rissa in via Petrarca, in 3 finiscono ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAlle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arrestinei confronti di tre persone e della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a carico di altre 6 persone, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura della Repubblica di Taranto, perché presunti responsabili dellaavvenuta lo scorso 30 marzo nella centralissima Via

