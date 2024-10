Ragazzino autistico bullizzato nel casertano, il garante regionale: "Il 38% dei disabili subisce episodi del genere" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tre bulli ammoniti dal questore di Caserta per aver insultato, offeso e aggredito un compagno autistico a Maddaloni, sul caso interviene anche il garante dei disabili della Regione Campania, Paolo Colombo.“La classica sopraffazione fisica (spintoni e insulti) è stata aggravata dall'utilizzo Casertanews.it - Ragazzino autistico bullizzato nel casertano, il garante regionale: "Il 38% dei disabili subisce episodi del genere" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tre bulli ammoniti dal questore di Caserta per aver insultato, offeso e aggredito un compagnoa Maddaloni, sul caso interviene anche ildeidella Regione Campania, Paolo Colombo.“La classica sopraffazione fisica (spintoni e insulti) è stata aggravata dall'utilizzo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capability Festival: incontri ed iniziative per uno sguardo alla disabilità fuori dagli stereotipi - Dal 16 al 20 ottobre a Napoli, si farà comunicazione positiva sulla disabilità grazie a un contenitore speciale di iniziative che punta a cambiare la prospettiva della disabilità guardando alle ... (napolitoday.it)

I tormenti dei figli nelle separazioni : "Non vengono visti dai genitori" - Nelle separazioni i figli "non vengono visti". Così Monica Velletti, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Terni. "Grazie a tutti per dare voce ai bambini più piccoli. In Tribunale la ... (lanazione.it)

Chiara Ferragni, chiuse le indagini per truffa aggravata. I pm: «Da pandori e uova ingiusto profitto di 2,2 milioni di euro» - Chiara Ferragni ora rischia il processo. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, nei confronti dell'imprenditrice digitale e di altre quattro persone ... (leggo.it)