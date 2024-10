Raccolta fondi per alluvionati "fantasma", Striscia la Notizia fa tappa a Modena - VIDEO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono arrivate anche le telecamere di 'Striscia la Notizia' per occuparsi del caso della Raccolta fondi per alluvionati inesistenti sollevata nei giorni scorsi dalle testate di Citynews. Il programma di Canale 5 ha cercato di risalire ai responsabili della Raccolta, grazie alla collaborazione Modenatoday.it - Raccolta fondi per alluvionati "fantasma", Striscia la Notizia fa tappa a Modena - VIDEO Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono arrivate anche le telecamere di 'la' per occuparsi del caso dellaperinesistenti sollevata nei giorni scorsi dalle testate di Citynews. Il programma di Canale 5 ha cercato di risalire ai responsabili della, grazie alla collaborazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raccolta fondi per alluvionati "fantasma" : le telecamere di Striscia la Notizia a Traversara - VIDEO - La raccolta fondi per alluvionati inesistenti, di cui vi avevamo parlato su RavennaToday qualche giorno fa, è arrivata anche alle telecamere di 'Striscia la notizia': in collaborazione con la giornalista di RavennaToday Chiara Tadini, il programma di Canale 5 ha cercato di risalire ai... (Ravennatoday.it)

Raccolta fondi per aiutare gli alluvionati - Per contribuire è possibile utilizzare il conto corrente aperto da Legacoop nazionale (Causale: emergenza alluvione - Iban: IT38U0538703207000004272727). Con questa nuova campagna di raccolta fondi la cooperazione torna a dimostrare nel concreto i propri valori, cercando di alleviare in ogni modo le difficoltà delle famiglie, delle imprese e degli enti locali coinvolti. (Ilrestodelcarlino.it)

Raccolta fondi per alluvionati inesistenti - il caso si allarga : chiuse altre campagne dello stesso organizzatore - Come funzionano i controlli sulle raccolte fondi aperte su GoFundMe? E come si può sapere se si sta donando a una raccolta già verificata - e quindi a qualcuno che ha davvero bisogno - o a qualche "sciacallo"? Se lo sono chiesti in tanti dopo che la piattaforma di crowdfunding ha bloccato la... (Ravennatoday.it)