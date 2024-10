Ilrestodelcarlino.it - "Quell’argine rischia di collassare. E l’alveo è pieno di tronchi e massi"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Alcuni lo definiscono già come un disastro annunciato. Le previsioni meteo che danno pioggia nel weekend preoccupano e non poco i residenti di Traversara, frazione di Bagnacavallo già duramente colpita dall’alluvione del 19 settembre e dalle infiltrazioni che, il 4 ottobre, hanno invaso di nuovo il paese. L’attenzione della comunità si concentra soprattutto su un punto: l’argine sinistro del Lamone lungo via Entirate, particolarmente fragile in un tratto lungo oltre un chilometro per i crolli avvenuti a settembre. "– spiega Gianluca Sardelli, presidente del comitato alluvionati in corso di costituzione –dialla prima piena che il fiume dovrà sopportare". Di fronte, in direzione del Borghetto di Traversara, ci sono 30 case.