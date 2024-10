Quattro nuovi defibrillatori alla polizia locale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da qualche giorno Varedo ha due novità in tema di sicurezza: una nuova auto della polizia locale dotata di tutti i più moderni dispositivi di sicurezza e 4 nuovi apparecchi Dae, i defibrillatori automatici esterni, il dispositivo medico che consente di erogare una scarica elettrica al cuore in arresto. Questi ultimi sono stati ottenuti grazie alla generosità dei commercianti e degli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale. Due defibrillatori saranno posti su altrettante vetture della polizia locale e due colonnine fisse saranno posizionate nelle due piazze centrali di Varedo, una in centro paese, piazza della Pace, vicino all’ingresso del parco Primo Maggio e l’altra nel quartiere Valera, piazza Nazioni Unite. Ilgiorno.it - Quattro nuovi defibrillatori alla polizia locale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da qualche giorno Varedo ha due novità in tema di sicurezza: una nuova auto delladotata di tutti i più moderni dispositivi di sicurezza e 4apparecchi Dae, iautomatici esterni, il dispositivo medico che consente di erogare una scarica elettrica al cuore in arresto. Questi ultimi sono stati ottenuti graziegenerosità dei commercianti e degli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale. Duesaranno posti su altrettante vetture dellae due colonnine fisse saranno posizionate nelle due piazze centrali di Varedo, una in centro paese, piazza della Pace, vicino all’ingresso del parco Primo Maggio e l’altra nel quartiere Valera, piazza Nazioni Unite.

