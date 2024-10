Gaeta.it - Quattro arresti in Romania per traffico di clandestini: operazione della Polizia di Udine

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’internazionale condotta dalladi, in stretta collaborazione con la ProcuraRepubblica locale e la Direzione centraleCriminale, ha portato all’arresto dicittadini romeni in. Questi individui erano destinatari di un mandato di arresto europeo e sono accusati di coinvolgimento in undi esseri umani che ha fatto entrare illegalmente in Italia numerosi migranti attraverso la pericolosa rotta balcanica. Dettagli sulle indagini e gliLe indagini sono state avviate in seguito a report di flussi migratori irregolari che attraversavano il confine orientale italiano. Tra settembre e ottobre 2021, gli inquirenti hanno monitorato i movimenti di una banda operante neldi immigrati, organizzata con ruoli ben definiti fra i membri.