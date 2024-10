Quando cambia l’ora solare, a ottobre le lancette si spostano in questa direzione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ogni anno, il passaggio dall’ora legale all’ora solare segna un cambiamento importante, soprattutto per chi ama sfruttare al meglio le ore di luce naturale. l’ora solare è stata introdotta per risparmiare energia elettrica e ottimizzare il tempo passato alla luce del sole, spostando le lancette indietro durante i mesi più scuri. Ma Quando avviene questo cambiamento e perché? Ecco tutto quello che devi sapere sul passaggio dall’ora legale all’ora solare. Quando si mette l’ora solare 2024? Nel 2024, l’ora solare scatterà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Questo significa che alle 3 del mattino, le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, riportando l’orologio alle 2 . Questo cambiamento permetterà di sfruttare al massimo le ore di luce durante il giorno, ritardando il momento in cui il sole tramonta. Quifinanza.it - Quando cambia l’ora solare, a ottobre le lancette si spostano in questa direzione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ogni anno, il passaggio dallegale alsegna unmento importante, soprattutto per chi ama sfruttare al meglio le ore di luce naturale.è stata introdotta per risparmiare energia elettrica e ottimizzare il tempo passato alla luce del sole, spostando leindietro durante i mesi più scuri. Maavviene questomento e perché? Ecco tutto quello che devi sapere sul passaggio dallegale alsi mette2024? Nel 2024,scatterà nella notte tra sabato 26 e domenica 27. Questo significa che alle 3 del mattino, ledovranno essere spostate indietro di un’ora, riportando l’orologio alle 2 . Questomento permetterà di sfruttare al massimo le ore di luce durante il giorno, ritardando il momento in cui il sole tramonta.

