Pubblico caloroso squadra forte eVerde | Spezia attento a Salerno non sarà facile

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Arechi come il Picco, due stadi molto ’sudamericani’ dove ilfa sentire la sua spinta e tutto il suo calore. A(domani, ore 15) loavrà un avversario in più in un match già reso difficile dall’innegabile forza del team granata, che le Aquile però dovranno affrontare con la stessa determinazione vista finora, come sottolinea mister Luca D’Angelo. Che avversario troverà lo? "La Salernitana ha tanti giocatori di alto livello tecnico e noi dovremo essere bravi ad approcciare nel modo migliore questa partita non, soprattutto restare attenti e concentrati quando avranno loro il possesso palla". Nella sua carriera di calciatore e allenatore ha già giocato a: che ricordi ha? "Ho sempre trovato unmoltoe un campo difficile: noi dovremo dimostrare di essere capaci di giocare davanti a così tanti tifosi.