"Prima mi ha tolto il cellulare e poi mi ha violentata", turista denuncia e fa arrestare il suo aggressore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prima avrebbe minacciato una turista per toglierle il cellulare, impedendole così di chiedere aiuto, e poi l'avrebbe costretta ad avere un rapporto contro la sua volontà. I carabinieri hanno arrestato a Termini Imerese un uomo di 35 anni accusato di violenza sessuale e rapina aggravata per una Palermotoday.it - "Prima mi ha tolto il cellulare e poi mi ha violentata", turista denuncia e fa arrestare il suo aggressore Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)avrebbe minacciato unaper toglierle il, impedendole così di chiedere aiuto, e poi l'avrebbe costretta ad avere un rapporto contro la sua volontà. I carabinieri hanno arrestato a Termini Imerese un uomo di 35 anni accusato di violenza sessuale e rapina aggravata per una

