Quotidiano.net - Pm, ex dg Sogei ha cancellato immagini videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Avrebbei video delle telecamere di sicurezza degli ultimi 15 giorni della sua abitazione l'ex dg di, Paolino Iorio, arrestato in flagranza lunedì mentre intascava una tangente a Roma. E' la nuova contestazione mossa dalla Procura che, alla luce di ciò, ha chiesto al gip nell'ambito dell'udienza di convalida non più i domiciliari ma il carcere per l'indagato. Dal canto suo Iorio non ha preso parte all'udienza e i suoi difensori hanno annunciato che si sarebbe avvalso, riportandosi a quanto dichiarato ai pm dopo l'arresto. Il giudice si è riservato sulla richiesta.