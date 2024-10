Gaeta.it - Play modifica la sua strategia: meno voli transatlantici e nuovo certificato maltese

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il vettore low cost islandesesta attuando un cambiamento significativo nel suo modello di business, concentrandosi su collegamenti leisure dall'Islanda e ristrutturando le rotte tra il Nord America e l'Europa. Questa decisione è stata presa in risposta a previsioni di utile per il 2024 che non ha soddisfatto le aspettative di mercato. La compagnia ha registrato risultati positivi neipoint-to-point, in particolare tra l'Islanda e l'Europa meridionale, ma ha deluso per quanto riguarda l'attività di hub transatlantico. Ridimensionamento delle rotte nordamericane e nord europeeha comunicato che intende ridurre il numero di destinazioni in Nord America e Nord Europa, con una previsione di abbassamento delle rotte attive entro la metà del 2025.