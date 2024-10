Padre e figlio bloccati nel fango, salvati dall’autista del bus (Di venerdì 18 ottobre 2024) Siena, 18 ottobre 2024 – Trovarsi in mezzo al nubifragio, con l’acqua che circonda l’auto e arriva ai finestrini. E a bordo avere anche il proprio figlio, un bambino. L'angelo che si è materializzato di fronte a loro aveva le sembianze di un autista di Autolinee Toscane. Nella serata di giovedì un autista di Autolinee Toscane in servizio sulla linea urbana s10 nel quartiere di San Miniato, a Siena, nella zona nord della città, intorno alle 19.45 ha visto uno degli automobilisti costretti a fermarsi per via delle strade invase dall’acqua. L’autista alla guida del bus, mentre percorreva a scendere una via Aldo Moro già invasa dall’acqua, ha incrociato la Fiat Punto con il motore in panne a causa dell’acqua. All’interno un uomo e un bambino di circa 5/6 anni, seduto dietro, con difficoltà a scendere dall’abitacolo. Lanazione.it - Padre e figlio bloccati nel fango, salvati dall’autista del bus Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Siena, 18 ottobre 2024 – Trovarsi in mezzo al nubifragio, con l’acqua che circonda l’auto e arriva ai finestrini. E a bordo avere anche il proprio, un bambino. L'angelo che si è materializzato di fronte a loro aveva le sembianze di un autista di Autolinee Toscane. Nella serata di giovedì un autista di Autolinee Toscane in servizio sulla linea urbana s10 nel quartiere di San Miniato, a Siena, nella zona nord della città, intorno alle 19.45 ha visto uno degli automobilisti costretti a fermarsi per via delle strade invase dall’acqua. L’autista alla guida del bus, mentre percorreva a scendere una via Aldo Moro già invasa dall’acqua, ha incrociato la Fiat Punto con il motore in panne a causa dell’acqua. All’interno un uomo e un bambino di circa 5/6 anni, seduto dietro, con difficoltà a scendere dall’abitacolo.

