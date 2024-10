Gaeta.it - Nuove opportunità professionali a Genova: pubblicato bando per 14 posti di insegnanti nelle scuole dell’infanzia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune diha avviato un concorso pubblico per l'assunzione di 14a tempo indeterminatocomunali. Questa iniziativa, che mira a potenziare un servizio educativo vitale per la comunità, è fondamentale per garantire una formazione adeguata ai più piccoli. Gli interessati dovranno dimostrare di possedere specifici requisiti educativi e. Di seguito, verranno analizzati i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e le prove d'esame. Ia concorso Sono disponibili 14per la posizione di funzionario insegnante. Questo concorso è una significativaper i professionisti del settore educativo, offrendo posizione a tempo pieno e indeterminato.