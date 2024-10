Gaeta.it - Nuove nomine a Pescara: Simone D’Angelo assume la presidenza della quinta Commissione consiliare

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scena politica asi arricchisce di un nuovo tassello con l’elezione dicome presidentedi lavoro nella Nuova. Eletto con un consenso di 461 voti,rappresenta Forza Italia e porterà avanti un incarico cruciale per la gestione delle tematiche legate al progetto di fusione tra, Montesilvano e Spoltore. L’importanzaLadi lavoroun ruolo di rilievo all’interno del Comune di, soprattutto in relazione al progetto di fusione che coinvolge i comuni limitrofi. Questaha la responsabilità di analizzare e prendere decisioni su aspetti fondamentali come la Polizia municipale, la Protezione civile, i servizi demografici, la toponomastica e i servizi cimiteriali.