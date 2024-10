Nuova teoria sulla Luna: potrebbe essere stata catturata dalla Terra invece di formarsi per collisione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’origine della Luna rappresenta uno dei misteri più affascinanti dell’astronomia. Negli ultimi decenni, la teoria predominante ha suggerito che il nostro satellite naturale si sia formato da detriti risultanti da una collisione tra la Terra e un altro corpo celeste. Recentemente, però, due ricercatori della Penn State University hanno messo in discussione questa narrazione, proponendo una Nuova spiegazione che ipotizza che la Luna sia stata “catturata” dalla gravità terrestre. Questa scoperta potrebbe influenzare significativamente la nostra comprensione della formazione del sistema solare. L’analisi delle missioni Apollo Durante le missioni Apollo dal 1969 al 1972, gli astronauti hanno riportato sulla Terra oltre 360 chili di campioni Lunari. Questi materiali, tra cui rocce e suolo, sono stati studiati in dettaglio. Gaeta.it - Nuova teoria sulla Luna: potrebbe essere stata catturata dalla Terra invece di formarsi per collisione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’origine dellarappresenta uno dei misteri più affascinanti dell’astronomia. Negli ultimi decenni, lapredominante ha suggerito che il nostro satellite naturale si sia formato da detriti risultanti da unatra lae un altro corpo celeste. Recentemente, però, due ricercatori della Penn State University hanno messo in discussione questa narrazione, proponendo unaspiegazione che ipotizza che lasiagravità terrestre. Questa scopertainfluenzare significativamente la nostra comprensione della formazione del sistema solare. L’analisi delle missioni Apollo Durante le missioni Apollo dal 1969 al 1972, gli astronauti hanno riportatooltre 360 chili di campioniri. Questi materiali, tra cui rocce e suolo, sono stati studiati in dettaglio.

