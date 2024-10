Ilrestodelcarlino.it - Nuova Marecchiese, ora si corre al ministero

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli amministratori della Valmarecchia hanno fatto visita al viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, per parlare del futuro della statale, insieme ai funzionari Anas. Presenti negli uffici di Roma c’erano alcuni rappresentanti dei comuni di Novafeltria, San Leo, Casteldelci e Talamello, collegati tutti gli altri via web, compreso il comune di Rimini. "Un incontro molto interessante. Finalmente dopo 40 anni si iniziano a vedere dei risultati concreti per il futuro della nostra viabilità di vallata – dice Monia Amadei, assessore all’urbanistica di Novafeltria presente all’incontro (candidata alle prossime regionali a sostegno di Elena Ugolini con FdI, ndr) – L’Anas ha presentato un quadro esigenziale molto avanzato, pronto per la realizzazione di un progetto dettagliato.