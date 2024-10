Napoli, distanza per il rinnovo di Kvara. Ipotesi cessione nel 2025: la posizione di Conte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Napoli, 18 ottobre 2024 - Questa sosta, la seconda del campionato, era stata indicata da più parti come quella buona per provare a dare una bella accelerata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, un tasto diventato via via sempre più rovente. E dolente. Dopo un'iniziale fumata grigia, infatti, la distanza tra le parti invece di ridursi pare si stia addirittura dilatando, lanciando già un allarme in vista della prossima estate. Il precedente di Osimhen e la richiesta di Kvaratskhelia La lezione nel quartier generale di Castel Volturno l'hanno ormai imparata bene: ciò che sembra lontano, remoto e prematuro a livello di calendario, nel mondo del calcio assume altri connotati. Nel caso in esame, quello che accade (o non accade) in autunno e in inverno rischia di influenzare pesantemente anche i fatti della bella stagione, quella curiosamente appena lasciata alle spalle. Sport.quotidiano.net - Napoli, distanza per il rinnovo di Kvara. Ipotesi cessione nel 2025: la posizione di Conte Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 - Questa sosta, la seconda del campionato, era stata indicata da più parti come quella buona per provare a dare una bella accelerata aldi Khvichatskhelia, un tasto diventato via via sempre più rovente. E dolente. Dopo un'iniziale fumata grigia, infatti, latra le parti invece di ridursi pare si stia addirittura dilatando, lanciando già un allarme in vista della prossima estate. Il precedente di Osimhen e la richiesta ditskhelia La lezione nel quartier generale di Castel Volturno l'hanno ormai imparata bene: ciò che sembra lontano, remoto e prematuro a livello di calendario, nel mondo del calcio assume altri connotati. Nel caso in esame, quello che accade (o non accade) in autunno e in inverno rischia di influenzare pesantemente anche i fatti della bella stagione, quella curiosamente appena lasciata alle spalle.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. La richiesta di 8 milioni frena la trattativa - net. . Napoli, nessun passo in avanti per il rinnovo di Kvaratskhelia La trattativa tra il Napoli e Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo contrattuale stenta a decollare, … L'articolo Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. esta di 8 milioni frena la trattativa proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Kvaratskhelia - gelo sul rinnovo. Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perderlo in estate (Tmw) - I contatti per il rinnovo vanno avanti da oltre un anno ma non c’è ancora un accordo. Il rinnovo di Kvaratskhelia è lontano, la cessione in estate invece è sempre più probabile. . L'articolo Kvaratskhelia, gelo sul rinnovo. Perché sarà l’ultima estate per guadagnare cifre importanti, dopo che il Paris Saint Germain ha offerto 100 milioni in quella appena trascorsa. (Ilnapolista.it)

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli - la vicenda non si sblocca! ADL valuta ipotesi di cederlo in estate - Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere il talentuoso esterno georgiano già nella prossima estate. Un nuovo gioiellino per il Napoli? Se Kvaratskhelia dovesse lasciare, De Laurentiis avrebbe la possibilità di investire in un altro giovane talento, potenzialmente a un costo inferiore, mantenendo così il progetto ... (Napolipiu.com)