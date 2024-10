Oasport.it - MotoGP, Bagnaia mette una pezza ad un venerdì difficile nel GP d’Australia. Sorpresa Bezzecchi, Bastianini in Q1

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata anomala per laa Phillip Island, dove oggi è cominciato il weekend del Gran Premio. La pioggia, ampiamente annunciata dai metereologi, ha difatti portato alla cancellazione della FP1. Dunque, i piloti hanno potuto e dovuto scendere in pista direttamente per le pre-qualifiche. Una situazione particolare, che ha ovviamente complicato non di poco la ricerca del set-up ottimale. Fortunatamente, le pre-qualifiche si sono disputate sull’asciutto, seppur in condizioni di freddo e aderenza precaria. Non sono mancati gli scivoloni, compreso un capitombolo che ha coinvolto il leader della classifica iridata, Jorge Martin. L’iberico ha comunque brillantemente superato il taglio, realizzando il quarto tempo di giornata e ha preceduto in classifica proprio il rivale per il titolo, Francesco, autore della quinta performance.