Montevarchi ritrova Conti e Picchi L’incrocio tra ex e la spinta di Livi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È già vigilia del ritorno in campo per ilche alle 15 di domani affronterà allo stadio Brilli Peri il Terranuova Traiana. Non si può definire il derby classico del Valdarno che, lo dice la storia, è trae Sangiovannese – ma nella gara giocata in anticipo e valida per il settimo turno di campionato i motivi d’interesse non mancheranno. A cominciare dalla presenza dei numerosi ex sui due fronti in campo e di dirigenti legati nel tempo all’una e all’altra società. Presentando l’incontro in chiave rossoblù, il primo pensiero del presidente aquilotto Angeloè per il presidentissimo biancorosso Mauro Vannelli e per Luciano Morbidelli, già consigliere nel clubno: "Li rivedrò entrambi con piacere – esordisce – e ci abbracceremo prima e dopo la partita, augurandoci di assistere a uno spettacolo di livello".