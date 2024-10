Milan Udinese, Jankulovski sicuro: «Gara divertente, ecco chi ha più da perdere. Ancelotti? Ecco cosa penso» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milan Udinese, Jankulovski sicuro: «Partita divertente, Ecco chi ha più da perdere. Ancelotti? Un tecnico incredibile». Le dichiarazioni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ ex Milan, Marek Jankulovski, ha rilasciato alcune dichiarazioni: Milan Udinese – «divertente. Ha più da perdere il Milan perché, dopo la sconfitta di Firenze, se vuole lottare per lo scudetto, non può più sbagliare. L’Udinese è la Calcionews24.com - Milan Udinese, Jankulovski sicuro: «Gara divertente, ecco chi ha più da perdere. Ancelotti? Ecco cosa penso» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024): «Partitachi ha più da? Un tecnico incredibile». Le dichiarazioni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ ex, Marek, ha rilasciato alcune dichiarazioni:– «. Ha più dailperché, dopo la sconfitta di Firenze, se vuole lottare per lo scudetto, non può più sbagliare. L’è la

Milan Udinese, Jankulovski spiega: «Ecco che gara mi aspetto. Rossoneri da scudetto? Ho un'idea chiara in merito» Milan Udinese, Marek Jankulovski, ex terzino rossonero, ha commentato la gara in programma domani a San Siro e non solo Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marek Jankulovski, ex Milan, ha dichiar ...

