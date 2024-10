Migranti, Meloni: ‘dai giudici di Roma decisione pregiudiziale’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Ho convocato un Cdm per lunedì, approveremo nuove norme per superare questo ostacolo. Non spetta alla magistratura dire quali Paesi sono sicuri, ma al governo. È difficile lavorare quando si ha all’opposizione parte delle istituzioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, definendo “pregiudiziale” la decisione dei giudici di Imolaoggi.it - Migranti, Meloni: ‘dai giudici di Roma decisione pregiudiziale’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Ho convocato un Cdm per lunedì, approveremo nuove norme per superare questo ostacolo. Non spetta alla magistratura dire quali Paesi sono sicuri, ma al governo. È difficile lavorare quando si ha all’opposizione parte delle istituzioni”. Lo ha detto la premier Giorgiain un punto stampa a Beirut, definendo “pregiudiziale” ladeidi

