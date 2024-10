Mercato Centrale, domenica 20 ottobre evento di beneficenza organizzato da Autismo Onlus (Di venerdì 18 ottobre 2024) domenica 20 ottobre, al Mercato Centrale di Livorno, si terrà un evento di beneficenza organizzato da Milva Brilli event manager dell'associazione Autismo Livorno per uno specifico progetto riguardante l'autonomia dei ragazzi/e che hanno concluso il percorso di studi. La cura del catering sarà Livornotoday.it - Mercato Centrale, domenica 20 ottobre evento di beneficenza organizzato da Autismo Onlus Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)20, aldi Livorno, si terrà undida Milva Brilli event manager dell'associazioneLivorno per uno specifico progetto riguardante l'autonomia dei ragazzi/e che hanno concluso il percorso di studi. La cura del catering sarà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla scoperta del Salento vinicolo con degustazioni e incontri : al Mercato Centrale Roma torna 'Due passi in vigna' - Una giornata unica dedicata alle eccellenze per tutti gli amanti del buon vino: degustazioni libere con banchi d’assaggio, tante proposte gastronomiche preparate per l’occasione e incontri tematici con esperti del settore alla scoperta del Salento vinicolo. Torna sabato 26 ottobre al Mercato... (Romatoday.it)

Al Mercato Centrale Firenze arrivano i 'Giovedj' - serate con dj set e aperitivi a suon di musica ambient - Staccare dal lavoro, rilassarsi e socializzare a ritmo di musica con drink e degustazioni: tutto questo sarà possibile grazie ai 'Giovedj'. Tutti i giovedì dal 24 ottobre al 19 dicembre arrivano serate di puro relax e divertimento con la musica ambient/house al primo piano del Mercato Centrale... (Firenzetoday.it)

Aperitivi : arrivano i dj set al Mercato Centrale - Tutti i giovedì dal 24 ottobre al 19 dicembre, sarà possibile rilassarsi, staccare dal lavoro e socializzare a ritmo di musica, con i drink e le bontà del Mercato Centrale. . . . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday La musica techno arriva al primo piano del Mercato Centrale. (Firenzetoday.it)