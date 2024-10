Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere il Libano subito dopo. Anche se i lavori del Consiglio europeo dovrebbero protrarsi, come al momento da agenda (il summit era fissato per il 17 e 18 ottobre, ndr), lei ha deciso per il fronte caldo del Medio Oriente. Non vedrà i soldati impegnati nella missione Unifil – probabilmente per questioni di Sicurezza – ma la sua presenza in Libano è un chiaro segnale di vicinanza nonché di ulteriore condanna degli attacchi subiti dalle postazioni dei caschi blu, con blitz delle forze di difesa israeliane bollati dalla presidente del Consiglio come ‘inaccettabili’, al centro della ‘ruvida’ telefonata con il primo ministro Benjamin Netanyahu di domenica scorsa. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La premier Giorgiaha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere ilsubito. Anche se i lavori del Consiglio europeo dovrebbero protrarsi, come al momento da agenda (il summit era fissato per il 17 e 18 ottobre, ndr), lei ha deciso per il fronte caldo del Medio Oriente. Non vedrà i soldati impegnati nella missione– probabilmente per questioni di– ma la sua presenza inè un chiaro segnale di vicinanza nonché di ulteriore condanna degli attacchi subiti dalle postazioni dei caschi blu, con blitz delle forze di difesa israeliane bollati dalla presidente del Consiglio come ‘inaccettabili’, al centro della ‘ruvida’ telefonata con il primo ministro Benjamin Netanyahu di domenica scorsa.

