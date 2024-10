Meloni in Giordania, la premier ricevuta da re Abdullah II (Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata venerdì mattina ad Amman, prima tappa della sua missione in Medio Oriente che la vedrà poi spostarsi anche in Libano. La premier è stata ricevuta da re Abdullah II. Durante l’incontro Meloni e Abdullah hanno discusso degli sforzi congiunti per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi israeliani, hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Entrambi hanno ribadito la necessità di un processo politico che porti a una “soluzione a due Stati”. Meloni ha anche espresso apprezzamento per il ruolo svolto dalla Giordania nella fornitura di assistenza umanitaria a Gaza. Lapresse.it - Meloni in Giordania, la premier ricevuta da re Abdullah II Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata venerdì mattina ad Amman, prima tappa della sua missione in Medio Oriente che la vedrà poi spostarsi anche in Libano. Laè statada reII. Durante l’incontrohanno discusso degli sforzi congiunti per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi israeliani, hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Entrambi hanno ribadito la necessità di un processo politico che porti a una “soluzione a due Stati”.ha anche espresso apprezzamento per il ruolo svolto dallanella fornitura di assistenza umanitaria a Gaza.

