Mele | calorie valori nutrizionali e a cosa fanno bene

"Una mela al giorno leva il medico di torno". Il detto popolare è notissimo e, come spesso accade, nelle credenze che si tramandano si rilevano tesi che sono sostenute anche da basi scientifiche. Per andare alla scoperta di questo frutto è bene partire dalla sua stagionalità. Dal momento in cui la primavera inizia da avere sapore d'estate ai primi freddi, si tratta di un frutto assolutamente di stagione. Mangiare Mele fa dimagrire? Le calorie Dal punto di vista strettamente calorico le Mele contengono 65 calorie per 100 grammi. Si stima che una mela media pesa 200 grammi e si arriva a capire quanto, nonostante le dimensioni, rappresenti un'ottima fonte di nutrimento. L'acqua è elemento preponderante della sua composizione fisica, mentre con riferimento ai valori nutrizionali si ha un 94% di carboidrati, 4% di proteine e 2% di grassi. Nessun alimento, neanche le Mele, fanno dimagrire.

