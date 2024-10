Gaeta.it - Massimo Pomilio eletto presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mondo imprenditoriale abruzzese si arricchisce di una nuova leadership grazie alla nomina di, attuale amministratore delegato diBlumm, comedeldi Conf. Questo importante incarico arriva in un periodo caratterizzato da sfide e opportunità per le piccole e medie imprese , fondamentali per l'economia locale. Affiancato da Sandro Spella,di Citra Vini e nuovo viceavrà il compito di rinvigorire e rappresentare le piccole realtà aziendali in un contesto economico sempre più competitivo. La composizione e la missione delIldi Confè composto da rappresentanti provenienti da diverse Sezioni di Categoria, con undi 100 dipendenti per ciascuna azienda.