Manca il medico La multa all’Atletico è un caso

Si è creato un vero e proprio caso dopo la multa di 500 euro comminata dal Giudice Sportivo all'Atletico Ascoli per assenza del medico sociale nel corso della gara disputata domenica contro L'Aquila. Il dottor Fabio Petroni, medico sociale della società, in effetti era assente, ma come era già capitato nella prima giornata di campionato, contro la Sambenedettese, al suo posto era stata inserita nella distinta da presentare all'arbitro prima della gara, la dottoressa Roberta Danieli che è stata anche riconosciuta dal direttore di gara durante l'appello iniziale. L'arbitro, Palmieri di Brindisi, nel suo rapporto di fine gara, ha però scritto che il medico non era presente.

