Maltempo in Toscana auto trascinata dalla corrente | Aiuto aiuto!

Maltempo in Toscana, esondato il Cornia. Diversi i video che circolano sui social e che mostrano la situazione disastrosa in alcuni comuni: in una delle immagini si vede un'auto trascinata dalla corrente e si sente una donna urlare "lo sta portando via, aiuto, aiuto, poverino!".

