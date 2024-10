Maltempo in Emilia Romagna e in collegamento a “ReStart” da Bologna c’è l’avvocato Pioggia. Annalisa Bruchi: “Ho capito bene?”. (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella puntata di ieri di “ReStart”, programma in onda nel mattino di Rai3, spazio a Maltempo e alluvioni: “Anche in Emilia Romagna la situazione non si è risolta, i problemi restano e c’è una grandissima manifestazione“, esordisce la conduttrice Annalisa Bruchi prima di collegarsi con l’inviato Alessandro Perozzi. A Bologna si sentono i fischietti, si vedono cartelloni e striscioni di protesta: “La manifestazione vera e propria deve ancora iniziare, è prevista dalle dieci alle quattordici. Sono già tante le persone che sono arrivate, proprio oggi in Emilia c’è l’ennesima allerta gialla mentre in Romagna arancione”, spiega il giornalista. Fin qui i soliti aggiornamenti, Perozzi presenta l’ospite presente al suo fianco: “Io mi trovo con l’avvocato Pioggia che è il coordinatore del comitato degli alluvionati della Bassa Valle dell’Idice“. Ilfattoquotidiano.it - Maltempo in Emilia Romagna e in collegamento a “ReStart” da Bologna c’è l’avvocato Pioggia. Annalisa Bruchi: “Ho capito bene?”. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella puntata di ieri di “”, programma in onda nel mattino di Rai3, spazio ae alluvioni: “Anche inla situazione non si è risolta, i problemi restano e c’è una grandissima manifestazione“, esordisce la conduttriceprima di collegarsi con l’inviato Alessandro Perozzi. Asi sentono i fischietti, si vedono cartelloni e striscioni di protesta: “La manifestazione vera e propria deve ancora iniziare, è prevista dalle dieci alle quattordici. Sono già tante le persone che sono arrivate, proprio oggi inc’è l’ennesima allerta gialla mentre inarancione”, spiega il giornalista. Fin qui i soliti aggiornamenti, Perozzi presenta l’ospite presente al suo fianco: “Io mi trovo conche è il coordinatore del comitato degli alluvionati della Bassa Valle dell’Idice“.

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria - Toscana ed Emilia-Romagna. VIDEO - L'ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da qualche giorno si sta estendendo da Nord a Sud, alimentata da una perturbazione atlantica particolarmente intensa che, secondo gli esperti, resterà bloccata sulla penisola per diversi giorni. Se le condizioni attuali dovessero persistere, il ciclone potrebbe raggiungere una potenza paragonabile a quella di un vero e proprio uragano, portando venti ... (Tg24.sky.it)

Emergenza maltempo : allagamenti e frane in Toscana - Liguria ed Emilia Romagna - A Genova le scuole sono aperte dopo i nubifragi, restano invece chiuse a Recco e Rapallo e nel Savonese. I fiumi Tanaro e Bormida "non destano per ora preoccupazione". La frazione Berzantina di Castel di Casio è stata invasa dalla pioggia: con l'acqua che arrivava ai finestrini delle macchine e alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassaggi. (Agi.it)

Maltempo - ancora allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. Fiume rompe argini nel Livornese - La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). L’ondata di maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sposterà verso il Centro-Nord Italia. (Tg24.sky.it)