Lapresse.it - Maltempo, forti disagi al nord Italia: oltre 350 interventi tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Vigili del fuoco al lavoro da ieri per i danni causati dall’intensoche sta colpendo il: portati a termine350di soccorso, tra. Insono 100effettuati da ieri, soprattutto nel Genovese, per allagamenti, frane e soccorsi a persone bloccate in auto e ai piani bassi di abitazioni per l’innalzamento dell’acqua. Colpite in particolare le zone di Rapallo, Chiavari, Recco e Sestri Levante. Insituazione più complessa. Qui le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro dalla serata di ieri nelle province di Siena e Livorno per le intense precipitazioni. Nel senese sono stati svolti 60 soccorsi connessi al, la maggior parte dei quali tra Siena e Sovicille.