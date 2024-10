Notizie.com - Maltempo, bilancio drammatico: un morto e due feriti. Salvataggi in Toscana: il ciclone punta ora al sud

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilche si sta abbattendo sull’Italia sta mettendo a dura prova i soccorritori: la situazione in Liguria, Lombardia e. È di une 2, al momento, ildelche in queste ore si sta abbattendo sul nord Italia. Fortissime criticità sono state segnalate in Liguria, in, in Lombardia ed in Emilia Romagna.: une dueTorrenti oltre gli argini, fiumi a rischio esondazione, frane e strade, autostrade e viadotti allagati: è questo il quadro del secondo giorno di nubifragi sul nostro Paese. A Borzonasca, non lontano da Genova, due amici cercatori di funghi sono stati sorpresi nei boschi dalle forti piogge. I due si sono separati ma uno di loro, il 75enne Mario Zito, non ha fatto ritorno a casa.