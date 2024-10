LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: diluvia a Phillip Island. Sessione al momento rimandata (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:12 Si fatica a prendere una decisione. Aggiornamento posticipato alle 2:30. Siamo vicini all’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria 2:08 Gino Borsoi sulla lotta al titolo: “Pecco ha la consapevolezza e l’esperienza. Ha un po’ di vantaggio ma la voglia di vincere il primo Mondiale può darti quella spinta in più, la voglia di dimostrare che quest’anno se lo merita. Per l’80% del Mondiale Martin è stato primo in classifica, sarebbe un peccato non portare a casa il risultato“. 2:04 Dal box Pramac Daniele Romagnoli con tanto di cartina metereoligica in mano: “Secondo me stamattina non si gira, forse il pomeriggio migliora. Ma è critica. Oggi è una giornata da stare in hotel o i camera“. 2:02 Tra poco meno di dieci minuti avremmo un aggiornamento da parte della direzione gara. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: diluvia a Phillip Island. Sessione al momento rimandata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2:12 Si fatica a prendere una decisione. Aggiornamento posticipato alle 2:30. Siamo vicini all’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria 2:08 Gino Borsoi sulla lotta al titolo: “Pecco ha la consapevolezza e l’esperienza. Ha un po’ di vantaggio ma la voglia di vincere il primo Mondiale può darti quella spinta in più, la voglia di dimostrare che quest’anno se lo merita. Per l’80% del Mondiale Martin è stato primo in classifica, sarebbe un peccato non portare a casa il risultato“. 2:04 Dal box Pramac Daniele Romagnoli con tanto di cartina metereoligica in mano: “Secondo me stamattina non si gira, forse il pomeriggio migliora. Ma è critica. Oggi è una giornata da stare in hotel o i camera“. 2:02 Tra poco meno di dieci minuti avremmo un aggiornamento da parte della direzione gara.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : diluvia a Phillip Island. La FP1 partirà in ritardo - Curva dopo curva, staccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. Intanto i commissari di gara stanno testando la pista bagnata di Phillips Island Session delayed! Due to the rain we’ll just have to wait a little longer to see the #MotoGP bikes out on track #AustralianGP pic. 00 le pre-qualifiche. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 82-85 - Eurolega basket in DIRETTA : incredibile harakiri EA7 - perde dopo aver avuto 27 punti di vantaggio - TOP SCORER – MILANO: Bolmaro 11; ZALGIRIS: Giedraitis 7 Sbagliano da tre Shields e da nove metri Giedraitis, finisce un grandissimo secondo quarto dell’Olimpia Milano che va negli spogliatoi con 18 punti di vantaggio. 75-60 SHAVON SHIELDS! Ne mette quattro di fila per ridare sicurezza a Milano, 5? alla fine e timeout Zalgiris. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 79-76 - Eurolega basket in DIRETTA : clamorosa rimonta dei lituani a 2? dalla fine - Incredibile, lo Zalgiris è tornato a un unico possesso. 56-33 Giedraitis con un gran canestro che riporta a segno lo Zalgiris dopo quattro minuti. 11-11 Arriva la risposta di Sirvydis da tre. 66-48 Perso sotto canestro Birutis che schiaccia, ma stavolta il motivo c’è: Diop è caduto a terra con dolore molto evidente a causa di un brutto atterraggio sulla caviglia destra. (Oasport.it)