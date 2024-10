"L'ex fidanzato di Gregoraci mal tollerava Briatore": il retroscena, cos'è successo (Di venerdì 18 ottobre 2024) I nomi di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore tornano a essere accomunati non più solo come ex, ma come protagonisti di un ritorno di fiamma di cui si discute da settimane. Le voci raccontano che la storia di lei con Giulio Fratini sia finita da tempo, ma ora ad avvalorare il sospetto con Today.it - "L'ex fidanzato di Gregoraci mal tollerava Briatore": il retroscena, cos'è successo Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I nomi di Elisabettae Flaviotornano a essere accomunati non più solo come ex, ma come protagonisti di un ritorno di fiamma di cui si discute da settimane. Le voci raccontano che la storia di lei con Giulio Fratini sia finita da tempo, ma ora ad avvalorare il sospetto con

Elisabetta Gregoraci : “Con Flavio Briatore non ci siamo mai separati. Frattini l’ho lasciato” - Ma pare che per loro non sia propriamente un obbligo. La relazione con Flavio Briatore non è finita. Se lasci è perché capisci che ci sono condizioni che non vanno più bene, per il bene della coppia è meglio separarsi”. Sono stata io a fare questa scelta”. Di questa storia Nathan cosa dice? – le chiede la Balivo – ed Elisabetta risponde: “Si domanda perché stiamo sempre insieme. (Dilei.it)

“Flavio Briatore? Non ci siamo mai lasciati. Con Giulio Fratini è finita ed è stata una mia scelta” : Elisabetta Gregoraci si confessa a La Volta Buona - Finché morte non ci separi“. A volte non ci sopportiamo come in tutte le coppie, ma ceniamo insieme e siamo una famiglia. La conduttrice di Questioni di Stile ha poi parlato della sua relazione con l’ex marito, Flavio Briatore, finita ufficialmente nel 2017, ma tornata al centro del gossip per un presunto riavvicinamento tra i due. (Ilfattoquotidiano.it)