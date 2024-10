Lega Nazionale Dilettanti. Allerta meteo, rinviata la partita della Zenith: si giocherà solo Prato-Pistoiese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prato, 18 ottobre 2024 - Domenica i fari saranno puntati unicamente sul derby fra Prato e Pistoiese. Già, perché il resto delle partite del girone D di serie D, compresa la trasferta della Zenith Prato sul campo del Corticella, sono state rinviate al 30 ottobre. Questo a causa del maltempo che sta interessando e che interesserà nelle prossime ore l'Emilia-Romagna. "Il Dipartimento Interregionale, a seguito dell’Allerta meteo rossa per criticità idraulica, riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna, emessa dall’Arpae, dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e dalla Protezione Civile, estesa fino a mezzanotte di sabato 19 Ottobre, ha rinviato al 30 Ottobre tutte le partite della 7^ Giornata del Girone D, in programma sabato e domenica, ad eccezione di Prato-Pistoiese", si legge nel comunicato diffuso dalla Lega Nazionale Dilettanti. Lanazione.it - Lega Nazionale Dilettanti. Allerta meteo, rinviata la partita della Zenith: si giocherà solo Prato-Pistoiese Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 - Domenica i fari saranno puntati unicamente sul derby fra. Già, perché il resto delle partite del girone D di serie D, compresa la trasfertasul campo del Corticella, sono state rinviate al 30 ottobre. Questo a causa del maltempo che sta interessando e che interesserà nelle prossime ore l'Emilia-Romagna. "Il Dipartimento Interregionale, a seguito dell’rossa per criticità idraulica, riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna, emessa dall’Arpae, dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e dalla Protezione Civile, estesa fino a mezzanotte di sabato 19 Ottobre, ha rinviato al 30 Ottobre tutte le partite7^ Giornata del Girone D, in programma sabato e domenica, ad eccezione di", si legge nel comunicato diffuso dalla

