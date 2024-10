Layla al-Sheikh e Robi Damelin, due madri (in lutto) per la pace, a TPI: “Nessuno uccida in nome dei nostri figli” (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Quando perdi un figlio, contestualmente, perdi anche la paura. Non temi più nulla». Layla al-Sheikh è una madre palestinese, ha un sorriso gentile e una timidezza vorace, un tono di voce pacato e un ritmo introspettivo, fatto di pause e di sospiri. Nella vita non ha mai pensato che si sarebbe trovata a rilasciare interviste: la sola idea le metteva addosso un senso di angoscia. «Ho studiato economia. Ma poi, da quando il mio piccolo è stato ucciso dalle dinamiche di questa guerra, tutto è cambiato». Mentre racconta il suo calvario, ha a fianco Robi Damelin: israeliana, dna da attivista, dice con orgoglio che il suo primo gesto di disobbedienza civile l’ha compiuto a cinque anni «per salvare un cavallo dalle frustate». Tpi.it - Layla al-Sheikh e Robi Damelin, due madri (in lutto) per la pace, a TPI: “Nessuno uccida in nome dei nostri figli” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Quando perdi uno, contestualmente, perdi anche la paura. Non temi più nulla».al-è una madre palestinese, ha un sorriso gentile e una timidezza vorace, un tono di voce pacato e un ritmo introspettivo, fatto di pause e di sospiri. Nella vita non ha mai pensato che si sarebbe trovata a rilasciare interviste: la sola idea le metteva addosso un senso di angoscia. «Ho studiato economia. Ma poi, da quando il mio piccolo è stato ucciso dalle dinamiche di questa guerra, tutto è cambiato». Mentre racconta il suo calvario, ha a fianco: israeliana, dna da attivista, dice con orgoglio che il suo primo gesto di disobbedienza civile l’ha compiuto a cinque anni «per salvare un cavallo dalle frustate».

