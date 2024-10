Latina / Zona logistica semplificata, Enrico Tiero e Michele Nicolai (Fdi) lamentano esclusioni eccellenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Latina – Proseguono le prese di posizione delle forze politiche di centro destra dopo la decisione della Giunta regionale del Lazio di chiedere al governo l’istituzione di una Zls, una Zona logistica semplificata, di cui dovrebbero far parte, se venisse accolta la richiesta, comune “di rilievo” come Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Itri, Gaeta, Formia, L'articolo Latina / Zona logistica semplificata, Enrico Tiero e Michele Nicolai (Fdi) lamentano esclusioni eccellenti Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Zona logistica semplificata, Enrico Tiero e Michele Nicolai (Fdi) lamentano esclusioni eccellenti Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 18 ottobre 2024)– Proseguono le prese di posizione delle forze politiche di centro destra dopo la decisione della Giunta regionale del Lazio di chiedere al governo l’istituzione di una Zls, una, di cui dovrebbero far parte, se venisse accolta la richiesta, comune “di rilievo” come, Aprilia, Cisterna di, Itri, Gaeta, Formia, L'articolo(Fdi)Temporeale Quotidiano.

"Il nostro comune beneficerà della Zls, questo significa che finalmente si potrà procedere a realizzare e sviluppare tutti quei progetti in cantiere per il rilancio del nostro territorio.

MINTURNO – L' Assessore Regionale Elena Palazzo, gli Avv. ti Pino D'Amici e Marco Moccia ed il Dirigente Nazionale Livio Pentimalli annunciano ottime notizie per Minturno, infatti con l'approvazione dell'aggiornamento al Piano di Sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata (ZLS), approvato in Giunta – su proposta dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini di concerto con il ...

La Regione Lazio chiede la Zona Logistica Semplificata (Zls) : i Comuni coinvolti

Criterio metodologico applicato per la definizione delle porzioni di territorio interessate dall'istituzione della Zona Logistica Semplificata: Sono stati privilegiati gli aspetti collegati con lo sviluppo industriale ed economico del territorio, selezionando i seguenti indicatori, rilevabili su base comunale: • presenza o meno di aree industriali all'interno del comune; • presenza ...