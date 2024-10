Lanazione.it - La rigenerazione urbana. Lavori sugli spazi aperti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Partono cantieri. Per permettere l’esecuzione di interventi die recupero degli, dal 21 ottobre al 31 dicembre sono in vigore le seguenti modifiche alla viabilità nel centro storico di Fucecchio:divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli entro la porzione di piazza Giuseppe Montanelli retrostante il Teatro Pacini; divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su ambo i lati della porzione di piazza Giovanni Amendola compresa tra i relativi civici numeri 13 e 23, con obbligo di garantire l’accesso ai residenti; divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, con contestuale restringimento della carreggiata, su ambo i lati della porzione di piazza Giovanni Amendola compresa tra i relativi civici numeri 1 e 12; istituzione di una nuova area di parcheggio su ambo i lati entro il tratto stradale compreso tra via del Giglio e via Arturo Checchi.