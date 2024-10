Jonathan Milan in finale per l’oro ai Mondiali di ciclismo su pista: sfiderà il britannico che ha strappato il primato a Ganna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arriva la medaglia per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup. Non si conosce ancora quale metallo, ma Jonathan Milan è certo di salire sul podio nella prova dell’inseguimento maschile, visto che il campione azzurro disputerà la finale per la medaglia d’oro contro il britannico Josh Charlton. Per il bronzo, invece, sarà una sfida tutta britannica tra Daniel Bigham e Charlie Tanfield. Semplicemente incredibile la prestazione di Josh Charlton, che ha stabilito il nuovo record del mondo. Un primato che apparteneva a Filippo Ganna (3’59”636 nel 2022), con il britannico che è stato addirittura capace di migliorare il tempo del piemontese di ben 332 millesimi, fermando il crono su 3’59”304. Oasport.it - Jonathan Milan in finale per l’oro ai Mondiali di ciclismo su pista: sfiderà il britannico che ha strappato il primato a Ganna Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arriva la medaglia per l’Italia nella terza giornata deidisua Ballerup. Non si conosce ancora quale metallo, maè certo di salire sul podio nella prova dell’inseguimento maschile, visto che il campione azzurro disputerà laper la medaglia d’oro contro ilJosh Charlton. Per il bronzo, invece, sarà una sfida tutta britannica tra Daniel Bigham e Charlie Tanfield. Semplicemente incredibile la prestazione di Josh Charlton, che ha stabilito il nuovo record del mondo. Unche apparteneva a Filippo(3’59”636 nel 2022), con ilche è stato addirittura capace di migliorare il tempo del piemontese di ben 332 millesimi, fermando il crono su 3’59”304.

